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Meksikalı çelik ithalatçıları reddedilen izinlerdeki artışa dikkat çekti

Cuma, 22 Kasım 2024 14:00:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik ithalatçılarının izin taleplerine aldıkları ret sayısı geçtiğimiz günlerde artış gösterdi. Bu durum yeni istihdam yaratılmasını engellemekle birlikte Meksika’da sanayi üretimini de olumsuz etkiliyor.

SteelOrbis’e konuşan bir ithalatçı, hükümetin değişmesiyle birlikte durumun daha da kötüleştiğini öne sürdü. Geçtiğimiz Nisan ayında getirilen ithalat kurallarının ardından izinlerde gecikmelerin yaşandığı belirtilmişti. Ekonomi Bakanlığından bu konuda destek talep edilse de henüz bakanlık tarafından bir yanıt gelmedi.

Verilere göre ülkenin ithalat tonajı geçtiğimiz Mayıs ayından beri, yani yeni kuralların getirilmesinden itibaren düzenli olarak düşüş kaydediyor. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla %15,8, %13,8, %7, %10,3 ve %18,6 gerileme görüldü.

Çelik sektöründeki oyuncular, Meksika’daki kuralların belirsizliğinden ortaya çıkan ilave lojistik masrafları karşılamaya devam edemeyeceklerini ifade etti. Meksika hükümetinden, otomotiv, eczacılık, kimya, enerji ve ulaşım sektörlerinde Alman şirketlerle iletişime geçtiği için Meksikalı çelik üreticileriyle de görüşmesi talep ediliyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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