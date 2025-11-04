 |  Giriş 
AB’den 61 adet net sıfır teknoloji projesine 2,9 milyar €’luk hibe

Salı, 04 Kasım 2025 16:13:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, İnovasyon Fonu kapsamında 61 adet yenilikçi net sıfır teknoloji projesine 2,9 milyar € tutarında hibe verileceğini duyurdu.

Avrupa’nın teknolojideki liderliğini güçlendirmek ve sanayide karbonsuzlaşma çözümlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan proje çağrısının sonucunda hibelerin verildiği ifade edildi. Ayrıca bu çağrıya toplam 21,7 milyar €’luk 359 başvuru yapıldığına da dikkat çekildi.

ETS gelirleriyle finanse edilen 40 milyar €’luk dönüşüm aracı

AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gelirleriyle finanse edilen İnovasyon Fonu’nun AB’nin 2050 yılı iklim nötrlüğü hedefine katkıda bulunan düşük karbonlu ve net sıfır teknolojilere yönelik büyük ölçekli yatırımları desteklediği vurgulandı.

Seçilen 61 projenin, 18 AB ülkesinde 19 farklı sanayi sektörünü kapsadığı ve aynı zamanda enerji yoğun sektörlerde karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerji ve depolama, net sıfır emisyonlu ulaşım ve yapı çözümleri, temiz teknoloji üretimi ile endüstriyel karbon yönetimine odaklandığı belirtildi. Söz konusu projelerin, ilk 10 yılda emisyonlarda toplam 221 milyon mt düşüş sağlamasının beklendiği ve bu miktarın 9,9 milyon adet otomobilin yıllık emisyonuna eş değer olduğu aktarıldı.

Proje geliştiricilerinin bütçelerini, zaman çizelgelerini ve proje çıktılarını kesinleştirmek için Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme Ajansı ile hibe anlaşması hazırlık aşamasına başlayacağı ve nihai sözleşmelerin 2026 yılının ilk yarısında imzalanmasının beklendiği paylaşıldı.


Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma Yatırım 

