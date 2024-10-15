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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da azaldı

Salı, 15 Ekim 2024 09:51:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 2 adet artışla 586 adet oldu.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 101 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 485 adet seviyesinde yer aldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 36 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 223 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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