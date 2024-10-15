ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 11 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 2 adet artışla 586 adet oldu.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 101 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 485 adet seviyesinde yer aldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 36 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 223 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet artış kaydetti.