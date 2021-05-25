ABD ve AB görüşmeleri Brezilya’dan ithal nihai mamule uygulanan kotayı gevşetebilir

Salı, 25 Mayıs 2021 09:42:29 (GMT+3) | Sao Paulo

ABD, Avrupa’dan ithal çeliğe uygulanan %25 gümrük vergisini gözden geçirmek üzere Avrupa Birliği ile görüşmelere yeniden başlarken, Brezilya da gevşetilmiş kotalardan faydalanmayı umuyor.

Brezilya’nın iyimser beklentisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın teklif sunduğu altyapı yatırımları için gerekebilecek ilave ithal nihai mamulden kaynaklanıyor.

Valor’un haberine göre, Brezilya, kotaya tabi olmadan 3,7 milyon mt nihai mamul ihracatı yapabiliyor. Ülke, ABD kota koymadan önce, 2017 yılında 4,7 milyon mt nihai mamul ihracatı yapmıştı.

Brezilya Çelik Birliği IABr’nin İcra Kurulu Başkanı Marco Polo Mello Lopes konuya ilişkin, “Yeni bir diplomatik misyonda Brezilya’nın stratejik önemini ABD’ye göstermek için ülkemizin Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. ABD’nin önlemleri gevşetme olasılığıyla birlikte bu durum yeni bir boyut kazanmış oldu,” dedi.