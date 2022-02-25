ABD Rusya’ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişletti

Cuma, 25 Şubat 2022 11:09:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya başlatılan askeri harekat karşısında Rusya’ya uygulanacak yaptırımların kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Buna göre, devlet destekli Sberbank ve VTB Bank’ın dahil olduğu Rus bankalar, varlıklı kişiler ve bu kişilerin aile üyeleri yaptırım listesine dahil edilerek ABD’deki varlıkları donduruldu.

Biden, ABD Hazine Bakanlığı’na Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank’ın ve bağlı kuruluşlarının bir ay içerisinde ABD finans sistemi dışında bırakılması talimatını verdi.

Sberbank ve VTB Bank ile birlikte Otkritie, Novikombank ve Sovcombank da yaptırım listesine alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen kişilerin aile üyeleri ve Sberbank Birinci Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Vedyakhin ile VTB Bank üst düzey yöneticileri Andrey Puçkov ve Yuri Solovyov dahil olmak üzere Rusya finans sektörünün üst düzey isimlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Biden yönetimi ayrıca Rusya’dan borç alan ve devlet destekli işletmelerle ticari ilişkileri olan ABD vatandaşlarına yönelik mevcut kısıtlamaların kapsamının da genişletildiğini bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’nın askeri faaliyetlerini sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer gerekliliklere olan erişimini sert bir şekilde kısıtlamaya yönelik ihracat önlemleri alındığını duyurdu.

Rusya özelinde ihracata getirilen önlemler Moskova yönetiminin savunma, havacılık ve denizcilik alanlarında ihtiyaç duyduğu hayati gereklilikler üzerinde inkar politikası uygulandığı anlamına geliyor. Önceden kontrole tabi olmayan bu gereklilikler arasında yarı iletken çipler, bilgisayarlar, telekomünikasyon sistemleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler yer alıyor.