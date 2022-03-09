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ABD Rusya’dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladı

Çarşamba, 09 Mart 2022 17:10:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, ABD Rusya’yı Ukrayna’nın işgalini sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan mahrum bırakmak için ülkeden petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür ithalatını yasakladı.

Açıklamada, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Rusya’nın tedarik ettiği enerjiye olan bağımlılığımızı azaltmak ve Putin üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için birlikte çalışırken bir yandan da küresel enerji piyasaları üzerindeki etkileri sınırlamak ve kendi ekonomilerimizi korumak için aktif adımlar atıyoruz,” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl ABD Rusya’dan günde yaklaşık 700.000 varil ham petrol ve rafine petrol ürünü ithal etti ve söz konusu ürünlerin ithalatının yasaklanması Rusya’yı ABD’li tüketicilerden elde ettiği milyarlarca dolar gelirden mahrum bırakmış oluyor.

Ayrıca Rusya enerji sektöründe yeni ABD yatırımları yasaklanırken, ABD’lilerin Rusya’da enerji üretmek için yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesi de yasaklandı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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