ABD Meksika’dan ithal kalın etli etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde bazı Meksikalı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Maquilacero S.A. de C.V. ve Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V için %7,22, Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. için %8,13 oranlarında belirledi.

Bununla birlikte bakanlık yerel üretici Nucor Tubular Products talebini zamanında geri çektiği için 17 şirkete inceleme yapmadı.

İncelemenin nihai sonuçlarının 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.