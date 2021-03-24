ABD Japonya’dan ithal nikel kaplamalı yassı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 24 Mart 2021 10:28:33 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya merkezli Toyo Kohan Co., Ltd.’den (Toyo Kohan) ithal edilen difüzyon tavlaması uygulanmış nikel kaplamalı yassı haddelenmiş çelik ürünlere yönelik 1 Mayıs 2018 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Toyo Kohan’ın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %4,56 olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7212.50.0000 ve 7210.90.6000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.