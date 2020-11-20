ABD altı ülkeden ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli sacdan vergi almaya devam edecek

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsveç ve Tayvan’dan yapılan taneleri yönlendirilmemiş silisli sac ithalatına uygulanan antidamping vergisinin iptal edilmesinin, öngörülebilir bir süre içerisinde bu malzemelerin iç piyasaya verdiği zararın tekrarına veya devamına neden olacağına karar verdi.
Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun nihai kararı sonucunda ABD, Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsveç ve Tayvan’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli sacdan söz konusu vergileri almaya devam edecek.