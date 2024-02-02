ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 02 Şubat 2024 12:32:50 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çelik ürünlerine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları KG Dongbu Steel için %6,48, Hyundai Steel Company için %0,82, POSCO, POSCO Coated & Color Steel ve SeAH Coated Metal için %1,60 olarak belirlendi. Buna ek olarak bakanlık söz konusu dönemde ABD’ye korozyona dayanıklı çelik ürünleri ihraç etmediği tespit edilen 4 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Telafi edici vergilerin 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.