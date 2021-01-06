ABD İranlı çelik üreticilerine yeni yaptırımlar getirdi

Çarşamba, 06 Ocak 2021 17:49:54 (GMT+3) | İstanbul

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), 12 İranlı çelik ve diğer metal ürünleri üreticisine ve önde gelen İranlı metal ile madencilik şirketinin üç satış temsilcisine yaptırım uyguladığını açıkladı. İranlı bir çelik şirketine malzeme ve ekipman sattığından, Çin merkezli grafit elektrot tedarikçisi Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd.’ye de yaptırım uygulandı. İran çelik sektörü, İran rejimi için önemli bir gelir kaynağı.

Yaptırım uygulanan şirketler yılda milyonlarca metrik ton çelik üretim kapasitesine sahip. Pasargad Steel Complex, yılda 1,5 milyon mt kütük üretebilirken, Gilan Steel Complex Company 2,5 milyon mt kapasiteli bir haddeleme tesisi ve yıllık 500.000 mt kapasiteli bir soğuk haddeleme tesisine sahip.

Yaptırımlar ayrıca, İranlı çelik üreticileri Khazar Steel Co., Vian Steel Complex, South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel ve Zarand Iranian için de geçerli.