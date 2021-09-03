ABD imalat sektöründe yeni siparişler Temmuz ayında artış gösterdi

Cuma, 03 Eylül 2021 10:35:52 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on beş ayın on dördünde kaydedilen artışın ardından, Temmuz ayında 1,9 milyar $ veya %0,4 artışla 508,1 milyar $ oldu. Siparişler, Haziran ayında %1,5 artmıştı.

Sevkiyatlar, son on beş ayın on dördünde kaydedilen artışın ardından, Temmuz ayında 7,8 milyar $ ya da %1,6 artışla 508,5 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Haziran ayında %1,9 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler, 4,1 milyar $ ya da %0,3 artışla 1,22 trilyon $ olarak üst üste altı ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,8 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Haziran ayında kaydedilen 6,90’a kıyasla 6,79 seviyesine geriledi.

Stoklar ise son on dört ayın on üçünde artış göstererek, Temmuz ayında 3,7 milyar $ veya %0,5 artışla 744,4 milyar $ oldu. Stoklar, Haziran ayında %1 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Haziran ayında kaydedilen 1,48’e kıyasla 1,46 seviyesinde yer aldı.