ABD imalat sektöründe yeni siparişler Temmuz ayında %1 azaldı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 09:17:33 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Temmuz ayında 5,7 milyar $ veya %1 düşüşle 548,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yeni siparişler Haziran ayında %1,8 artmıştı.

Sevkiyatlar üst üste 26 ay kaydedilen artışların ardından Temmuz ayında 4,7 milyar $ ya da %0,9 düşüşle 545,5 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Haziran ayında %0,8 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 7,9 milyar $ ya da %0,7 artışla 1,13 trilyon $ olarak üst üste 23 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,8 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Haziran ayında kaydedilen 6,03’e kıyasla 6,04 seviyesinde yer aldı.

Stoklar ise son 24 ayın 23’ünde artış göstererek Temmuz ayında 500 milyon $ veya %0,1 artışla 802 milyar $ oldu. Stoklar Haziran ayında %0,4 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Haziran ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla 1,47 seviyesine yükseldi.