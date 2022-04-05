ABD imalat sektöründe yeni siparişler Şubat ayında %0,5 düştü

Salı, 05 Nisan 2022 09:28:44 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Şubat ayında 2,7 milyar $ veya %0,5 düşüşle 542 milyar $ oldu. Yeni siparişler Ocak ayında %1,5 düşmüştü.

Sevkiyatlar son 22 ayın 21’inde artış kaydederek Şubat ayında 3,1 milyar $ ya da %0,6 artışla 541 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Ocak ayında %1,4 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 5,4 milyar $ ya da %0,4 artışla 1,28 trilyon $ olarak üst üste 13 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,9 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Ocak ayında kaydedilen 6,72’ye kıyasla 6,74 seviyesinde yer aldı.

Stoklar ise son 21 ayın 20’sinde artış göstererek Şubat ayında 5 milyar $ veya %0,6 artışla 785,2 milyar $ oldu. Stoklar Ocak ayında %0,8 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Ocak ayında kaydedilen 1,45’e kıyasla değişiklik göstermedi.