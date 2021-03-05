ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ocak ayında %2,6 arttı

Cuma, 05 Mart 2021 11:42:36 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, art arda dokuz ay artış göstererek Aralık ayındaki %1,6’lık artışın ardından, bu yıl Ocak ayında 13,1 milyar $ ya da %2,6 artışla 509,4 milyar $ oldu.

Sevkiyatlar da art arda dokuz ay artarak, Ocak ayında 9,6 milyar $ ya da %1,9 artışla 513,3 milyar $ oldu. Aralık ayında %2,1 artış görülmüştü.

Tamamlanmayan siparişler, üst üste yedi ay düşüş göstermesinin ardından, Ocak ayında 1,2 milyar $ ya da %0,1 artışla 1,07 trilyon $ oldu. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,2 düşüş göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Aralık ayında kaydedilen 6,25’e kıyasla 6,10 seviyesine geriledi.

Ocak ayında stoklar, son altı ayın beşinde artış göstererek, 600 milyon $ ya da %0,1 artışla 696,3 milyar $ oldu. Aralık ayında stoklar %0,3 artmıştı. Ocak ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Aralık ayında kaydedilen 1,38’e kıyasla 1,36 seviyesinde yer aldı.