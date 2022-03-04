ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ocak ayında %1,4 arttı

Cuma, 04 Mart 2022 09:20:18 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Ocak ayında 7,6 milyar $ veya %1,4 artışla 544,2 milyar $ oldu.

Sevkiyatlar son 21 ayın 21’inde artış kaydederek Ocak ayında 6,2 milyar $ ya da %1,2 artışla 536,9 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Aralık ayında %0,7 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 11,7 milyar $ ya da %0,9 artışla 1,28 trilyon $ olarak üst üste 12 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,8 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Aralık ayında kaydedilen 6,80’e kıyasla 6,74 seviyesine geriledi.

Stoklar ise son 20 ayın 19’unda artış göstererek Ocak ayında 5,6 milyar $ veya %0,7 artışla 779,6 milyar $ oldu. Stoklar Aralık ayında %0,4 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Aralık ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla 1,45 seviyesinde kaydedildi.