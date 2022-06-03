ABD imalat sektöründe yeni siparişler Nisan ayında %0,3 arttı

Cuma, 03 Haziran 2022 09:07:56 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Nisan ayında 1,8 milyar $ veya %0,3 artışla 533,2 milyar $ seviyesinde yer alarak son 12 ayın 11’inde artmış oldu. Yeni siparişler Mart ayında %1,8 artmıştı.

Sevkiyatlar son 24 ayın 23’ünde artış kaydederek Nisan ayında 0,9 milyar $ ya da %0,2 artışla 532,1 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Mart ayında %2,2 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 6 milyar $ ya da %0,5 artışla 1,10 trilyon $ olarak üst üste 20 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,5 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Mart ayında kaydedilen 6,06’ya kıyasla 6,07 seviyesinde yer aldı.

Stoklar ise son 21 ayın 20’sinde artış göstererek Nisan ayında 4,4 milyar $ veya %0,6 artışla 786,1 milyar $ oldu. Stoklar Mart ayında %1,4 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Mart ayında kaydedilen 1,47’ye kıyasla 1,48 seviyesine yükseldi.