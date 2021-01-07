ABD imalat sektöründe yeni siparişler Kasım ayında arttı

Perşembe, 07 Ocak 2021 10:35:32 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, art arda yedi ay artış göstererek Ekim ayındaki %1,3’lük artışın ardından, bu yıl Kasım ayında 5 milyar $ ya da %1 artışla 487,2 milyar $ oldu.

Sevkiyatlar da art arda yedi ay artarak, Kasım ayında 3,4 milyar $ ya da %0,7 artışla 492,9 milyar $ oldu. Ekim ayında %1,2 artış görülmüştü.

Tamamlanmayan siparişler, son dokuz ayın sekizinde düşüş göstermesinin ardından, Kasım ayında 600 milyon $ ya da %0,1 düşüşle 1,07 trilyon $ oldu. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,2 düşüş göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Ekim ayında kaydedilen 6,38’ye kıyasla 6,40 seviyesine yükseldi.

Kasım ayında stoklar, son dört ayın üçünde artış göstererek, 5,1 milyar $ ya da %0,7 artışla 629,9 milyar $ oldu. Ekim ayında stoklar %0,3 artmıştı. Kasım ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Ekim ayında kaydedilen 1,41 seviyesiyle aynı kaldı.