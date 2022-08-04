ABD imalat sektöründe yeni siparişler Haziran ayında %2 arttı

Perşembe, 04 Ağustos 2022 09:18:50 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Haziran ayında 10,8 milyar $ veya %2 artışla 555,2 milyar $ seviyesinde yer alarak son 14 ayın 13’ünde artmış oldu. Yeni siparişler Mayıs ayında %1,8 artmıştı.

Sevkiyatlar son 26 ayın 25’inde artış kaydederek Haziran ayında 6,3 milyar $ ya da %1,1 artışla 551,9 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Mayıs ayında %2,1 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 8,3 milyar $ ya da %0,7 artışla 1,12 trilyon $ olarak üst üste 22 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,3 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Mayıs ayında kaydedilen 5,98’e kıyasla 6,03 seviyesinde yer aldı.

Stoklar ise son 23 ayın 22’sinde artış göstererek Haziran ayında 3,3 milyar $ veya %0,4 artışla 801,5 milyar $ oldu. Stoklar Mayıs ayında %1,3 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Mayıs ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla 1,45 seviyesine düştü.