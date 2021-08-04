ABD imalat sektöründe yeni siparişler Haziran ayında %1,5 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 09:21:40 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on dört ayın on üçünde kaydedilen artışın ardından, Haziran ayında 7,4 milyar $ veya %1,5 artışla 506 milyar $ oldu. Siparişler, Mayıs ayında %2,3 artmıştı.

Sevkiyatlar, son on dört ayın on üçünde kaydedilen artışın ardından, Haziran ayında 7,6 milyar $ ya da %1,6 artışla 499 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Mayıs ayında %0,9 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler, 11,5 milyar $ ya da %1 artışla 1,22 trilyon $ olarak üst üste beş ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %1 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Mayıs ayında kaydedilen 6,96’ya kıyasla 6,94 seviyesine geriledi.

Stoklar ise son on üç ayın on ikisinde artış göstererek, Haziran ayında 7,4 milyar $ veya %1 artışla 740,7 milyar $ oldu. Stoklar, Mayıs ayında %1,1 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Mayıs ayında kaydedilen 1,49’a kıyasla 1,48 seviyesinde yer aldı.