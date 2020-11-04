ABD imalat sektöründe yeni siparişler Eylül ayında %1,1 arttı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 10:47:55 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, art arda beş ay artış göstererek Ağustos ayındaki %0,6’lık artışın ardından, bu yıl Eylül ayında 5,2 milyar $ ya da %1,1 artışla 475 milyar $ oldu.

Sevkiyatlar da art arda beşinci ay artarak, Eylül ayında 1,6 milyar $ ya da %0,3 artışla 482,8 milyar $ oldu. Ağustos ayında %0,3 artış görülmüştü.

Tamamlanmayan siparişler, son yedi ayın altısında düşüş göstermesinin ardından, Eylül ayında 2,5 milyar $ ya da %0,2 düşüşle 1,08 milyar $ oldu. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,6 düşüş göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Ağustos ayında kaydedilen 6,60’a kıyasla 6,59 seviyesine geriledi.

Eylül ayında stoklar, son beş ayın dördünde artış göstermesinin ardından, 200 milyon $ artışla ya da yüzdelik bazda neredeyse değişim göstermeyerek 686,7 milyar $ oldu. Ağustos ayında stoklar yatay seyretmişti. Eylül ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Ağustos ayında kaydedilen 1,43 seviyesine kıyasla 1,42 seviyesine geriledi.