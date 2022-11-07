ABD imalat sektöründe yeni siparişler Eylül ayında %0,3 arttı

Pazartesi, 07 Kasım 2022 09:24:10 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Eylül ayında %1,5 milyar $ veya %0,3 artışla 551 milyar $ seviyesinde yer alarak son 12 ayın 11’inde artmış oldu. Yeni siparişler Ağustos ayında %0,2 artmıştı.

Sevkiyatlar son 19 ayın 18’inde artış kaydederek Eylül ayında 1,1 milyar $ ya da %0,2 artışla 550,3 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Ağustos ayında %0,7 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 5,9 milyar $ ya da %0,5 artışla 1,14 trilyon $ olarak üst üste 25 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,5 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Ağustos ayında kaydedilen 5,98’e kıyasla 6,04 seviyesinde yer aldı.

Stoklar ise Eylül ayında 1,3 milyar $ veya %0,2 artışla 801,6 milyar $ oldu. Stoklar Ağustos ayında %0,1 düşmüştü. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Ağustos ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla değişiklik göstermedi.