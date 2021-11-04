ABD imalat sektöründe yeni siparişler Eylül ayında %0,2 arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 09:17:38 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on yedi ayın on altısında kaydedilen artışın ardından, Eylül ayında 1,3 milyar $ veya %0,2 artışla 515,9 milyar $ oldu. Siparişler, Ağustos ayında %1 artmıştı.

Sevkiyatlar, son on yedi ayın on altısında kaydedilen artışın ardından, Eylül ayında 3,2 milyar $ ya da %0,6 artışla 511,5 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Ağustos ayında %0,1 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler, 8,9 milyar $ ya da %0,7 artışla 1,24 trilyon $ olarak üst üste sekiz ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,9 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı, Ağustos ayında kaydedilen 6,85’e kıyasla 6,84 seviyesine geriledi.

Stoklar ise son on altı ayın on beşinde artış göstererek, Eylül ayında, 6,3 milyar $ veya %0,8 artışla 756,9 milyar $ oldu. Stoklar, Ağustos ayında %0,7 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Ağustos ayında kaydedilen 1,48’e kıyasla değişmedi.