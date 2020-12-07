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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ekim ayında %1 arttı

Pazartesi, 07 Aralık 2020 14:55:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, art arda altı ay artış göstererek Eylül ayındaki %1,3’lük artışın ardından, bu yıl Ekim ayında 4,9 milyar $ ya da %1 artışla 480,8 milyar $ oldu.

Sevkiyatlar da art arda altıncı ay artarak, Ekim ayında 4,9 milyar $ ya da %1 artışla 488,6 milyar $ oldu. Eylül ayında %0,5 artış görülmüştü.

Tamamlanmayan siparişler, son sekiz ayın yedisinde düşüş göstermesinin ardından, Ekim ayında 2,6 milyar $ ya da %0,2 düşüşle 1,07 milyar $ oldu. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,2 düşüş göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Eylül ayında kaydedilen 6,57’ye kıyasla 6,38 seviyesine geriledi.

Ekim ayında stoklar, son üç ayın ikisinde artış göstererek, 1,2 milyar $ ya da %0,2 artışla 687,3 milyar $ oldu. Eylül ayında stoklar %0,1 düşmüştü. Ekim ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Eylül ayında kaydedilen 1,42 seviyesine kıyasla 1,41 seviyesine geriledi.


Etiketler: imalat  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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