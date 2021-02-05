ABD imalat sektöründe yeni siparişler Aralık ayında %1,1 arttı

Cuma, 05 Şubat 2021 10:38:32 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, art arda sekiz ay artış göstererek Kasım ayındaki %1,3’lük artışın ardından, geçen yıl Aralık ayında 5,2 milyar $ ya da %1,1 artışla 493,5 milyar $ oldu.

Sevkiyatlar da art arda sekizinci ay artarak, Aralık ayında 8,4 milyar $ ya da %1,7 artışla 501,8 milyar $ oldu. Kasım ayında %0,8 artış görülmüştü.

Tamamlanmayan siparişler, son on ayın dokuzunda düşüş göstermesinin ardından, Aralık ayında 3 milyar $ ya da %0,3 düşüşle 1,07 trilyon $ oldu. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay yatay seyretmişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Kasım ayında kaydedilen 6,40’a kıyasla 6,28 seviyesine geriledi.

Aralık ayında stoklar, son beş ayın dördünde artış göstererek, 2,1 milyar $ ya da %0,3 artışla 695,7 milyar $ oldu. Kasım ayında stoklar %0,8 artmıştı. Aralık ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Kasım ayında kaydedilen 1,41 seviyesine kıyasla 1,39 seviyesine geriledi.