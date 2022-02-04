ABD imalat sektöründe yeni siparişler Aralık ayında %0,4 düştü

Cuma, 04 Şubat 2022 09:18:25 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler üst üste yedi ay kaydedilen artışların ardından Aralık ayında 2,4 milyar $ veya %0,4 düşüşle 530,7 milyar $ oldu. Siparişler Kasım ayında %1,8 artmıştı.

Sevkiyatlar son 20 ayın 19’unda artış kaydederek Aralık ayında 2,1 milyar $ ya da %0,4 artışla 528,9 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Kasım ayında %0,7 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 6,2 milyar $ ya da %0,5 artışla 1,26 trilyon $ olarak üst üste 11 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,8 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Kasım ayında kaydedilen 6,79’a kıyasla 6,81 seviyesine yükseldi.

Stoklar ise son 19 ayın 18’inde artış göstererek Aralık ayında 2,2 milyar $ veya %0,3 artışla 773 milyar $ oldu. Stoklar Kasım ayında %0,8 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Kasım ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla değişiklik göstermedi.