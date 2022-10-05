ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ağustos ayında neredeyse değişmedi

Çarşamba, 05 Ekim 2022 09:35:16 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Ağustos ayında neredeyse değişiklik göstermeyerek 548,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yeni siparişler Temmuz ayında %1 düşmüştü.

Sevkiyatlar son 18 ayın 17’sinde artış kaydederek Ağustos ayında 2,7 milyar $ ya da %0,5 artışla 547,9 milyar $ oldu. Sevkiyatlar Temmuz ayında %0,9 düşüş göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 5,3 milyar $ ya da %0,5 artışla 1,13 trilyon $ olarak üst üste 24 ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler bir önceki ay %0,7 artmıştı. Ayrıca tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Temmuz ayında kaydedilen 6,05’e kıyasla 6,01 seviyesinde yer aldı.

Stoklar ise Ağustos ayında 1,2 milyar $ veya %0,1 düşüşle 800,2 milyar $ oldu. Stoklar Temmuz ayında %0,1 yükselmişti. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Temmuz ayında kaydedilen 1,47’ye kıyasla 1,46 seviyesine düştü.