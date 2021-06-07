ABD imalat sektöründe yeni sipariş ve sevkiyatlar Nisan ayında %0,6 düştü

Pazartesi, 07 Haziran 2021 11:00:15 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on bir kaydedilen artışın ardından, Nisan ayında 2,9 milyar $ veya %0,6 düşüşle 485,2 milyar $ oldu.

Siparişler, Mart ayında %1,4 artmıştı.

Sevkiyatlar, son on iki ayın on birinde kaydedilen artışın ardından, Nisan ayında 1,8 milyar $ ya da %0,4 artışla 487,8 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Mart ayında %2,1 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler, 1,8 milyar $ ya da %0,2 artışla 1,19 trilyon $ olarak üst üste üç ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,5 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Mart ayında kaydedilen 7’ye kıyasla 6,84 seviyesine düştü.

Stoklar ise, son on bir ayın onunda artış göstererek, Nisan ayında 2,4 milyar $ veya %0,3 artışla 723,6 milyar $ oldu. Stoklar, Mart ayında %0,8 artmıştı. Söz konusu ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Mart ayında kaydedilen 1,48’e kıyasla değişiklik göstermedi.