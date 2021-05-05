ABD imalat sektöründe yeni sipariş ve sevkiyatlar Mart ayında arttı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 10:21:53 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on bir ayın onunda kaydedilen artışın ardından, Mart ayında 5,8 milyar $ veya %1,1 artışla 512,9 milyar $ oldu. Siparişler, Şubat ayında %0,5 düşmüştü.

Sevkiyatlar da art arda on ay artmasının ardından, Mart ayında 10,8 milyar $ ya da %2,1 artışla 513,6 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Şubat ayında %1,9 düşüş göstermişti.

Tamamlanmayan siparişler, Mart ayında 4,5 milyar $ ya da %0,4 artışla 1,08 trilyon $ olarak üst üste üç ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,9 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Şubat ayında kaydedilen 6,30’a kıyasla 6,21 seviyesine düştü.

Mart ayında stoklar, son sekiz ayın yedisinde artış göstererek, 5,2 milyar $ veya %0,7 artışla 707,7 milyar $ oldu. Stoklar, Şubat ayında %0,8 artmıştı. Mart ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Şubat ayında kaydedilen 1,40’a kıyasla 1,38 seviyesinde yer aldı.