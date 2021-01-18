ABD imalat sektörü satışları Kasım ayında %0,1 düştü

Pazartesi, 18 Ocak 2021 10:09:08 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Kasım ayında hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar, Ekim ayına kıyasla %0,1 düşüş ancak önceki yılın Kasım ayına kıyasla %1,5 artışla 1,48 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin aylık %0,5 artış fakat yıllık %3,2 düşüşle 1,96 trilyon $ olduğu tahmin ediliyor.

Kasım ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,32 seviyesinde yer aldı. 2019 yılı Kasım ayında bu oran 1,39 seviyesinde kaydedilmişti.