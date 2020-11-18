ABD imalat sektörü satışları Eylül ayında %0,6 arttı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 10:47:29 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayında hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar, Ağustos ayına kıyasla %0,6 ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %0,8 artışla 1,47 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin aylık %0,7 artış fakat yıllık %4,7 düşüşle 1,93 trilyon $ olduğu tahmin ediliyor.

Eylül ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,32 seviyesinde yer aldı. 2019 yılı Eylül ayında bu oran 1,40 seviyesinde kaydedilmişti.