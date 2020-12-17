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ABD imalat sektörü satışları Ekim ayında %0,9 arttı

Perşembe, 17 Aralık 2020 11:02:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayında hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar, Eylül ayına kıyasla %0,9 ve önceki yılın Ekim ayına kıyasla %2,2 artışla 1,48 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin aylık %0,7 artış fakat yıllık %4 düşüşle 1,95 trilyon $ olduğu tahmin ediliyor.

Ekim ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,31 seviyesinde yer aldı. 2019 yılı Ekim ayında bu oran 1,40 seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  imalat  |  benzer haberler »


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