ABD imalat sektörü satış ve sevkiyatları Şubat ayında %1,9 düştü

Cuma, 16 Nisan 2021 10:24:07 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayında hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar, Ocak ayına kıyasla %1,9 düşüş ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %5,7 artışla 1,55 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin aylık %0,5 artış fakat yıllık %0,8 düşüşle 2 trilyon $ olduğu tahmin ediliyor.

Şubat ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,30 seviyesinde yer aldı. 2020 yılı Şubat ayında bu oran 1,38 seviyesinde kaydedilmişti.