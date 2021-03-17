ABD imalat sektörü satış ve sevkiyatları Ocak ayında %4,7 arttı

Çarşamba, 17 Mart 2021 11:02:53 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar, Aralık ayına kıyasla %4,7 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %7,1 artışla 1,57 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin aylık %0,3 artış fakat yıllık %1,8 düşüşle 1,98 trilyon $ olduğu tahmin ediliyor.

Ocak ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,26 seviyesinde yer aldı. 2020 yılı Ocak ayında bu oran 1,38 seviyesinde kaydedilmişti.