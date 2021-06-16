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ABD imalat sektörü satış ve sevkiyatları Nisan ayında %0,6 arttı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 09:25:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %0,6 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %40 artışla 1,62 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin, Mart ayına kıyasla %0,2 düşüş gösterdiği fakat 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %1,3 arttığı tahmin ediliyor.

Nisan ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,25 seviyesinde yer aldı. Söz konusu oran, 2020 yılının Nisan ayında 1,73 seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  imalat  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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