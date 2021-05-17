ABD imalat sektörü satış ve sevkiyatları Mart ayında %5,7 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 11:48:54 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %5,7 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %18,5 artışla 1,63 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin, Şubat ayına kıyasla %0,3 artış gösterdiği fakat 2020 yılının Mart ayına kıyasla değişmediği tahmin ediliyor.

Mart ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,23 seviyesinde yer aldı. 2020 yılı Mart ayında bu oran 1,46 seviyesinde kaydedilmişti.