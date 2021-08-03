ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 1,1 puan düştü

Salı, 03 Ağustos 2021 09:53:56 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Temmuz ayında, 2020 yılının Nisan ayında görülen daralmanın ardından üst üste on dört ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında kaydedilen %60,6’ya kıyasla 1,1 puan düşerek %59,5’e geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Temmuz seviyesi Haziran seviyesi Yeni siparişler 64.9 66 Üretim 58,4 60,8 Bekleyen siparişler 65 64,5 İstihdam 52,9 49,9 Tedarikçi teslimatları 72,5 75,1 Stok 48,9 51,1 Fiyat 85,7 92,1 Yeni ihracat siparişleri 55,7 56,2 İthalat 53,7 61

Haziran ayında, 18 imalat sektörünün 17’si büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla mobilya ve ilgili ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; kıyafet, deri ve benzerleri; çeşitli imalat ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; makine; fabrikasyon metal ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; ahşap ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu. Söz konusu ayda, yalnızca tekstil ürünleri sektörü küçülme gösterdi.