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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 1,1 puan düştü

Salı, 03 Ağustos 2021 09:53:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Temmuz ayında, 2020 yılının Nisan ayında görülen daralmanın ardından üst üste on dört ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında kaydedilen %60,6’ya kıyasla 1,1 puan düşerek %59,5’e geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Temmuz seviyesi 

Haziran seviyesi 

Yeni siparişler

64.9

66

Üretim

58,4

60,8

Bekleyen siparişler

65

64,5

İstihdam

52,9

49,9

Tedarikçi teslimatları

72,5

75,1

Stok

48,9

51,1

Fiyat

85,7

92,1

Yeni ihracat siparişleri  

55,7

56,2

İthalat

53,7

61

Haziran ayında, 18 imalat sektörünün 17’si büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla mobilya ve ilgili ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; kıyafet, deri ve benzerleri; çeşitli imalat ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; makine; fabrikasyon metal ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; ahşap ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu. Söz konusu ayda, yalnızca tekstil ürünleri sektörü küçülme gösterdi.


Etiketler: imalat  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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