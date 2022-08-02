﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 0,2 puan düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 09:29:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Temmuz ayında üst üste 26 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında kaydedilen %53’e kıyasla 0,2 puan düşerek %52,8’e geriledi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük endeks olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Temmuz seviyesi

Haziran seviyesi

Yeni siparişler

48

49,2

Üretim

53,5

54,9

Bekleyen siparişler

60

78,5

İstihdam

51,3

53,2

Tedarikçi teslimatları

49,9

47,3

Stok

55,2

57,3

Fiyat

57,3

56

Yeni ihracat siparişleri  

52,6

50,7

İthalat

54,4

50,7

Temmuz ayında 11 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; petrol ve kömür ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; bilgisayar ve elektronik aletler; ulaşım ekipmanları; makine; tekstil ürünleri; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri oldu.

Söz konusu ayda ahşap ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kağıt ürünler; çeşitli imalat ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ve kimyasal ürünler sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında 3,1 puan düştü

04 Tem | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Nisan ayında %0,3 arttı

03 Haz | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında da artış gösterdi

02 Haz | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Şubat ayında %0,5 düştü

05 Nis | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 1,5 puan düştü

05 Nis | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ocak ayında %1,4 arttı

04 Mar | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında hafifçe arttı

02 Mar | Çelik Haberler

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Aralık ayında %0,4 düştü

04 Şub | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında 1,2 puan düştü

02 Şub | Çelik Haberler

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında 2,4 puan düştü

05 Oca | Çelik Haberler