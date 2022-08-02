ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 0,2 puan düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 09:29:26 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Temmuz ayında üst üste 26 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında kaydedilen %53’e kıyasla 0,2 puan düşerek %52,8’e geriledi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük endeks olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Temmuz seviyesi Haziran seviyesi Yeni siparişler 48 49,2 Üretim 53,5 54,9 Bekleyen siparişler 60 78,5 İstihdam 51,3 53,2 Tedarikçi teslimatları 49,9 47,3 Stok 55,2 57,3 Fiyat 57,3 56 Yeni ihracat siparişleri 52,6 50,7 İthalat 54,4 50,7

Temmuz ayında 11 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; petrol ve kömür ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; bilgisayar ve elektronik aletler; ulaşım ekipmanları; makine; tekstil ürünleri; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri oldu.

Söz konusu ayda ahşap ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; kağıt ürünler; çeşitli imalat ürünleri; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ve kimyasal ürünler sektörleri küçülme gösterdi.