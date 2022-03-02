ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında hafifçe arttı

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Şubat ayında üst üste 21 ay büyüme gösterdi.
Söz konusu ayda satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında kaydedilen %57,6’ya kıyasla 1 puan artarak %58,6’ya yükseldi.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Şubat seviyesi
|
Ocak seviyesi
|
Yeni siparişler
|
61,7
|
57,9
|
Üretim
|
58,5
|
57,8
|
Bekleyen siparişler
|
75,6
|
76,1
|
İstihdam
|
65
|
56,4
|
Tedarikçi teslimatları
|
52,9
|
54,5
|
Stok
|
66,1
|
64,6
|
Fiyat
|
53,6
|
53,2
|
Yeni ihracat siparişleri
|
57,1
|
53,7
|
İthalat
|
55,4
|
55,1
Şubat ayında 16 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; ulaşım ekipmanları; makine; çeşitli imalat ürünleri; birincil metaller; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; bilgisayar ve elektronik aletler; mobilya ve ilgili ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; kimyasal ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.
Söz konusu ayda yalnızca ahşap ürünler sektörü küçülme gösterdi.