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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında hafifçe arttı

Çarşamba, 02 Mart 2022 09:23:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Şubat ayında üst üste 21 ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında kaydedilen %57,6’ya kıyasla 1 puan artarak %58,6’ya yükseldi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Şubat seviyesi

Ocak seviyesi

Yeni siparişler

61,7

57,9

Üretim

58,5

57,8

Bekleyen siparişler

75,6

76,1

İstihdam

65

56,4

Tedarikçi teslimatları

52,9

54,5

Stok

66,1

64,6

Fiyat

53,6

53,2

Yeni ihracat siparişleri  

57,1

53,7

İthalat

55,4

55,1

Şubat ayında 16 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; kağıt ürünler; ulaşım ekipmanları; makine; çeşitli imalat ürünleri; birincil metaller; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; bilgisayar ve elektronik aletler; mobilya ve ilgili ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; kimyasal ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda yalnızca ahşap ürünler sektörü küçülme gösterdi.


Etiketler: imalat  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »

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