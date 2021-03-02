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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %60,8’e yükseldi

Salı, 02 Mart 2021 10:46:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Şubat ayında dokuzuncu ay üst üste büyüdü.

Şubat ayının satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında kaydedilen %58,7’ye göre 2,1 puan artarak %60,8 oldu. Bu rakam, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki daralmadan sonra üst üste dokuzuncu ay büyümenin yaşandığını gösteriyor.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Şubat seviyesi

Ocak seviyesi

Yeni Siparişler

64,8

61,1

Üretim

63,2

60,7

İstihdam

54,4

52,6

Stok

49,7

50,8

Fiyat

86

82,1

Yeni ihracat siparişleri

57,2

54,9

İthalat

56,1

56,8

Şubat ayında, 18 imalat sektöründen 16 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla tekstil ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; birincil metaller; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; makine; fabrikasyon metal ürünler; ulaşım ekipmanları; ahşap ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; kıyafet, deri ve benzerleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; çeşitli imalat ürünleri; mobilya ve ilgili ürünler ve metal olmayan madeni ürünler oldu.

Söz konusu ayda iki imalat sektöründen küçülme gösteren sektörler ise sırasıyla matbaa ve ilgili faaliyetler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.


Etiketler: imalat  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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