ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %1,8 düştü

Salı, 02 Şubat 2021 10:45:09 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Ocak ayında sekizinci ay üst üste büyüdü.

Ocak ayının satın alma yöneticileri endeksi, Aralık ayında kaydedilen %60,5’e göre 1,8 puan düşerek %58,7 oldu. Bu rakam, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki daralmadan sonra üst üste sekizinci ay büyümenin yaşandığını gösteriyor.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ocak seviyesi Aralık seviyesi Yeni Siparişler 61,1 67,9 Üretim 60,7 64,8 İstihdam 52,6 51,5 Stok 50,8 51,6 Fiyat 82,1 77,6 Yeni ihracat siparişleri 54,9 57,5 İthalat 56,8 54,6

Ocak ayında, 18 imalat sektöründen 16 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; makine; birincil metaller; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; kıyafet, deri ve benzerleri; kağıt ürünler; ahşap ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; çeşitli imalat ürünleri; tekstil ürünleri ve bilgisayar ve elektronik aletler oldu.

Söz konusu ayda iki imalat sektöründen küçülme gösteren sektörler ise sırasıyla matbaa ve ilgili faaliyetler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.