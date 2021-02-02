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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %1,8 düştü

Salı, 02 Şubat 2021 10:45:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Ocak ayında sekizinci ay üst üste büyüdü.

Ocak ayının satın alma yöneticileri endeksi, Aralık ayında kaydedilen %60,5’e göre 1,8 puan düşerek %58,7 oldu. Bu rakam, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki daralmadan sonra üst üste sekizinci ay büyümenin yaşandığını gösteriyor.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ocak seviyesi

Aralık seviyesi

Yeni Siparişler

61,1

67,9

Üretim

60,7

64,8

İstihdam

52,6

51,5

Stok

50,8

51,6

Fiyat

82,1

77,6

Yeni ihracat siparişleri

54,9

57,5

İthalat

56,8

54,6

Ocak ayında, 18 imalat sektöründen 16 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; makine; birincil metaller; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; kıyafet, deri ve benzerleri; kağıt ürünler; ahşap ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; mobilya ve ilgili ürünler; çeşitli imalat ürünleri; tekstil ürünleri ve bilgisayar ve elektronik aletler oldu.

Söz konusu ayda iki imalat sektöründen küçülme gösteren sektörler ise sırasıyla matbaa ve ilgili faaliyetler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.


Etiketler: imalat  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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