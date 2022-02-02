﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında 1,2 puan düştü

Çarşamba, 02 Şubat 2022 09:22:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Ocak ayında üst üste 20 ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Aralık ayında kaydedilen %58,8’e kıyasla 1,2 puan düşerek %57,6’ya geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Ocak seviyesi

Aralık seviyesi

Yeni siparişler

57,9

60,4

Üretim

57,8

59,2

Bekleyen siparişler

56,4

62,8

İstihdam

54,5

54,2

Tedarikçi teslimatları

64,6

64,9

Stok

53,2

54,7

Fiyat

76,1

68,2

Yeni ihracat siparişleri  

53,7

53,6

İthalat

55,1

53,8

Ocak ayında 14 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; çeşitli imalat ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; makine; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; birincil metaller; fabrikasyon metal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; petrol ve kömür ürünleri ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.

Söz konusu ayda yalnızca kağıt ürünler sektörü küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  imalat  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

31 Oca

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi
28 Oca

Nucor’un net kârı dördüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı
25 Oca

ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında %21,4 düştü
24 Oca

ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım ayında %26,8 düştü
05 Oca

ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında 2,4 puan düştü