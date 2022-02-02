ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında 1,2 puan düştü

Çarşamba, 02 Şubat 2022 09:22:08 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Ocak ayında üst üste 20 ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Aralık ayında kaydedilen %58,8’e kıyasla 1,2 puan düşerek %57,6’ya geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ocak seviyesi Aralık seviyesi Yeni siparişler 57,9 60,4 Üretim 57,8 59,2 Bekleyen siparişler 56,4 62,8 İstihdam 54,5 54,2 Tedarikçi teslimatları 64,6 64,9 Stok 53,2 54,7 Fiyat 76,1 68,2 Yeni ihracat siparişleri 53,7 53,6 İthalat 55,1 53,8

Ocak ayında 14 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; çeşitli imalat ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; makine; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; birincil metaller; fabrikasyon metal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; kimyasal ürünler; petrol ve kömür ürünleri ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.

Söz konusu ayda yalnızca kağıt ürünler sektörü küçülme gösterdi.