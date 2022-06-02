ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında da artış gösterdi

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Mayıs ayında üst üste 24 ay büyüme gösterdi.
Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Nisan ayında kaydedilen %55,4’e kıyasla 0,7 puan artarak %56,1’e yükseldi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen %55,4’ten bu yana kaydedilen en düşük ikinci endeks olarak kayıtlara geçti.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Mayıs seviyesi
|
Nisan seviyesi
|
Yeni siparişler
|
55,1
|
53,5
|
Üretim
|
54,2
|
53,6
|
Bekleyen siparişler
|
82,2
|
84,6
|
İstihdam
|
58,7
|
56
|
Tedarikçi teslimatları
|
49,6
|
50,9
|
Stok
|
65,7
|
67,2
|
Fiyat
|
55,9
|
51,6
|
Yeni ihracat siparişleri
|
52,9
|
52,7
|
İthalat
|
48,7
|
51,4
Mayıs ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; makine; metal olmayan madeni ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; kağıt ürünler; petrol ve kömür ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; birincil metaller ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri oldu.
Söz konusu ayda yalnızca mobilya ve ilgili ürünler sektörü küçülme gösterdi.