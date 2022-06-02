ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında da artış gösterdi

Perşembe, 02 Haziran 2022 09:14:57 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Mayıs ayında üst üste 24 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Nisan ayında kaydedilen %55,4’e kıyasla 0,7 puan artarak %56,1’e yükseldi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen %55,4’ten bu yana kaydedilen en düşük ikinci endeks olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Mayıs seviyesi Nisan seviyesi Yeni siparişler 55,1 53,5 Üretim 54,2 53,6 Bekleyen siparişler 82,2 84,6 İstihdam 58,7 56 Tedarikçi teslimatları 49,6 50,9 Stok 65,7 67,2 Fiyat 55,9 51,6 Yeni ihracat siparişleri 52,9 52,7 İthalat 48,7 51,4

Mayıs ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; makine; metal olmayan madeni ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; ulaşım ekipmanları; kağıt ürünler; petrol ve kömür ürünleri; plastik ve kauçuk ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; birincil metaller ve elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri oldu.

Söz konusu ayda yalnızca mobilya ve ilgili ürünler sektörü küçülme gösterdi.