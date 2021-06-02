ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında 0,5 puan arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 10:13:32 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Mayıs ayında üst üste on iki ay büyüme gösterdi.

Satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %60,7’ye kıyasla 0,5 puan artarak %61,2 oldu.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endekse Mayıs seviyesi Nisan seviyesi Yeni siparişler 67 64,3 Üretim 58,5 62,5 Bekleyen siparişler 70,6 68,2 İstihdam 50,9 55,1 Tedarikçi teslimatları 78,8 75 Stok 50,8 46,5 Fiyat 88 89,6 Yeni ihracat siparişleri 55,4 54,9 İthalat 54 52,2

Mayıs ayında, 18 imalat sektörünün 16 tanesi büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla mobilya ve ilgili ürünler; metal olmayan madeni ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; tekstil ürünleri; birincil metaller; bilgisayar ve elektronik aletler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; makine; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; ulaşım ekipmanları; ahşap ürünler; kağıt ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, yalnızca matbaa ve ilgili faaliyetler sektörü küçülme gösterdi.