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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında 0,5 puan arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 10:13:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Mayıs ayında üst üste on iki ay büyüme gösterdi.

Satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %60,7’ye kıyasla 0,5 puan artarak %61,2 oldu.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endekse

Mayıs seviyesi

Nisan seviyesi

Yeni siparişler

67

64,3

Üretim

58,5

62,5

Bekleyen siparişler

70,6

68,2

İstihdam

50,9

55,1

Tedarikçi teslimatları

78,8

75

Stok

50,8

46,5

Fiyat

88

89,6

Yeni ihracat siparişleri

55,4

54,9

İthalat

54

52,2

Mayıs ayında, 18 imalat sektörünün 16 tanesi büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla mobilya ve ilgili ürünler; metal olmayan madeni ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; tekstil ürünleri; birincil metaller; bilgisayar ve elektronik aletler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; makine; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; ulaşım ekipmanları; ahşap ürünler; kağıt ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda, yalnızca matbaa ve ilgili faaliyetler sektörü küçülme gösterdi.


Etiketler: imalat  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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