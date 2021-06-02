ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında 0,5 puan arttı

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Mayıs ayında üst üste on iki ay büyüme gösterdi.
Satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %60,7’ye kıyasla 0,5 puan artarak %61,2 oldu.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endekse
|
Mayıs seviyesi
|
Nisan seviyesi
|
Yeni siparişler
|
67
|
64,3
|
Üretim
|
58,5
|
62,5
|
Bekleyen siparişler
|
70,6
|
68,2
|
İstihdam
|
50,9
|
55,1
|
Tedarikçi teslimatları
|
78,8
|
75
|
Stok
|
50,8
|
46,5
|
Fiyat
|
88
|
89,6
|
Yeni ihracat siparişleri
|
55,4
|
54,9
|
İthalat
|
54
|
52,2
Mayıs ayında, 18 imalat sektörünün 16 tanesi büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla mobilya ve ilgili ürünler; metal olmayan madeni ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; tekstil ürünleri; birincil metaller; bilgisayar ve elektronik aletler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; makine; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; ulaşım ekipmanları; ahşap ürünler; kağıt ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.
Söz konusu ayda, yalnızca matbaa ve ilgili faaliyetler sektörü küçülme gösterdi.