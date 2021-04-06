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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında üst üste 10. ay büyüdü

Salı, 06 Nisan 2021 11:03:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Mart ayında üst üste onuncu ay büyüdü.

Mart ayının satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayında kaydedilen %60,8’e göre 3,9 puan artarak %64,7 oldu.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Mart seviyesi

Şubat seviyesi

Yeni Siparişler

68

64,8

Üretim

68,1

63,2

İstihdam

59,6

54,4

Stok

50,8

49,7

Fiyat

85,6

86

Yeni ihracat siparişleri

54,5

57,2

İthalat

56,7

56,1

Mart ayında, 18 imalat sektöründen 17 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla tekstil ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; makine; bilgisayar ve elektronik aletler; kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; fabrikasyon metal ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler; kağıt ürünler; ulaşım ekipmanları; kimyasal ürünler; metal olmayan madeni ürünler; çeşitli imalat ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.

Söz konusu ayda hiçbir imalat sektörü küçülme göstermedi.


Etiketler: imalat  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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