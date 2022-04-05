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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 1,5 puan düştü

Salı, 05 Nisan 2022 09:21:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Mart ayında üst üste 22 ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayında kaydedilen %58,6’ya kıyasla 1,5 puan düşerek %57,1’e geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Mart seviyesi

Şubat seviyesi

Yeni siparişler

53,8

61,7

Üretim

54,5

58,5

Bekleyen siparişler

87,1

75,6

İstihdam

60

65

Tedarikçi teslimatları

56,3

52,9

Stok

65,4

66,1

Fiyat

55,5

53,6

Yeni ihracat siparişleri  

53,2

57,1

İthalat

51,8

55,4

Mart ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; çeşitli imalat ürünleri; makine; tekstil ürünleri; ulaşım ekipmanları; fabrikasyon metal ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; birincil metaller ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.

Söz konusu ayda ahşap ürünler ve petrol ve kömür ürünleri sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika imalat 

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