ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 1,5 puan düştü

Salı, 05 Nisan 2022 09:21:03 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Mart ayında üst üste 22 ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayında kaydedilen %58,6’ya kıyasla 1,5 puan düşerek %57,1’e geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Mart seviyesi Şubat seviyesi Yeni siparişler 53,8 61,7 Üretim 54,5 58,5 Bekleyen siparişler 87,1 75,6 İstihdam 60 65 Tedarikçi teslimatları 56,3 52,9 Stok 65,4 66,1 Fiyat 55,5 53,6 Yeni ihracat siparişleri 53,2 57,1 İthalat 51,8 55,4

Mart ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; çeşitli imalat ürünleri; makine; tekstil ürünleri; ulaşım ekipmanları; fabrikasyon metal ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; birincil metaller ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.

Söz konusu ayda ahşap ürünler ve petrol ve kömür ürünleri sektörleri küçülme gösterdi.