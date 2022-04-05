ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 1,5 puan düştü

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Mart ayında üst üste 22 ay büyüme gösterdi.
Söz konusu ayda satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayında kaydedilen %58,6’ya kıyasla 1,5 puan düşerek %57,1’e geriledi.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Mart seviyesi
|
Şubat seviyesi
|
Yeni siparişler
|
53,8
|
61,7
|
Üretim
|
54,5
|
58,5
|
Bekleyen siparişler
|
87,1
|
75,6
|
İstihdam
|
60
|
65
|
Tedarikçi teslimatları
|
56,3
|
52,9
|
Stok
|
65,4
|
66,1
|
Fiyat
|
55,5
|
53,6
|
Yeni ihracat siparişleri
|
53,2
|
57,1
|
İthalat
|
51,8
|
55,4
Mart ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; çeşitli imalat ürünleri; makine; tekstil ürünleri; ulaşım ekipmanları; fabrikasyon metal ürünler; kağıt ürünler; kimyasal ürünler; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; birincil metaller ve plastik ve kauçuk ürünler oldu.
Söz konusu ayda ahşap ürünler ve petrol ve kömür ürünleri sektörleri küçülme gösterdi.