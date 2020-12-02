ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %1,8 düştü

Çarşamba, 02 Aralık 2020 11:12:03 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Kasım ayında yedinci ay üst üste büyüdü.

Kasım ayının satın alma yöneticileri endeksi, Ekim ayında kaydedilen %59,3’e göre 1,8 puan düşerek %57,5 oldu. Bu rakam, art arda 131 aylık büyümeyi sona erdiren Nisan ayındaki daralmadan sonra üst üste yedinci ay büyümenin yaşandığını gösteriyor.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Kasım seviyesi Ekim seviyesi Yeni Siparişler 65,1 67,9 Üretim 60,8 63 İstihdam 48,4 53,2 Stok 51,2 51,9 Fiyat 65,4 65,5 Yeni ihracat siparişleri 57,8 55,7 İthalat 55,1 58,1

Kasım ayında, 18 imalat sektöründen 16 tanesi gelişme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla kıyafet, deri ve benzerleri; metal olmayan madeni ürünler; tekstil ürünleri; ahşap ürünler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; fabrikasyon metal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; birincil metaller; kimyasal ürünler; makine; bilgisayar ve elektronik aletler; kağıt ürünler; çeşitli imalat ürünleri; ulaşım ekipmanları; mobilya ve ilgili ürünler ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri oldu.

Söz konusu ayda iki imalat sektöründen küçülme gösteren sektörler ise sırasıyla matbaa ve ilgili faaliyetler ve petrol ve kömür ürünleri oldu.