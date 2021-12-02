ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında 0,3 puan arttı

Perşembe, 02 Aralık 2021 09:24:13 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Kasım ayında, üst üste on sekiz ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Ekim ayında kaydedilen %60,8’e kıyasla 0,3 puan artarak %61,1’e yükseldi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Ekim seviyesi Eylül seviyesi Yeni siparişler 61,5 59,8 Üretim 61,5 59,3 Bekleyen siparişler 61,9 63,6 İstihdam 53,3 52 Tedarikçi teslimatları 72,2 75,6 Stok 56,8 57 Fiyat 82,4 85,7 Yeni ihracat siparişleri 54 54,6 İthalat 52,6 49,1

Kasım ayında, 13 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; plastik ve kauçuk ürünler; kağıt ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; çeşitli imalat ürünleri; kimyasal ürünler; petrol ve kömür ürünleri; fabrikasyon metal ürünler ve ulaşım ekipmanları oldu.

Söz konusu ayda, matbaa ve ilgili sektörler ile birincil metaller sektörleri küçülme gösterdi.