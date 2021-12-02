ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında 0,3 puan arttı

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler, Kasım ayında, üst üste on sekiz ay büyüme gösterdi.
Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Ekim ayında kaydedilen %60,8’e kıyasla 0,3 puan artarak %61,1’e yükseldi.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Ekim seviyesi
|
Eylül seviyesi
|
Yeni siparişler
|
61,5
|
59,8
|
Üretim
|
61,5
|
59,3
|
Bekleyen siparişler
|
61,9
|
63,6
|
İstihdam
|
53,3
|
52
|
Tedarikçi teslimatları
|
72,2
|
75,6
|
Stok
|
56,8
|
57
|
Fiyat
|
82,4
|
85,7
|
Yeni ihracat siparişleri
|
54
|
54,6
|
İthalat
|
52,6
|
49,1
Kasım ayında, 13 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; mobilya ve ilgili ürünler; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; plastik ve kauçuk ürünler; kağıt ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; çeşitli imalat ürünleri; kimyasal ürünler; petrol ve kömür ürünleri; fabrikasyon metal ürünler ve ulaşım ekipmanları oldu.
Söz konusu ayda, matbaa ve ilgili sektörler ile birincil metaller sektörleri küçülme gösterdi.