ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında 3,1 puan düştü

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Haziran ayında üst üste 25 ay büyüme gösterdi.
Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Mayıs ayında kaydedilen %56,1’e kıyasla 3,1 puan düşerek %53’e geriledi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük endeks olarak kayıtlara geçti.
Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
|
Endeks
|
Haziran seviyesi
|
Mayıs seviyesi
|
Yeni siparişler
|
49,2
|
55,1
|
Üretim
|
54,9
|
54,2
|
Bekleyen siparişler
|
78,5
|
82,2
|
İstihdam
|
53,2
|
58,7
|
Tedarikçi teslimatları
|
47,3
|
49,6
|
Stok
|
57,3
|
65,7
|
Fiyat
|
56
|
55,9
|
Yeni ihracat siparişleri
|
50,7
|
52,9
|
İthalat
|
50,7
|
48,7
Mayıs ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; fabrikasyon metal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ve kimyasal ürünler oldu.
Söz konusu ayda kağıt ürünler, ahşap ürünler ve mobilya ve ilgili ürünler sektörleri küçülme gösterdi.