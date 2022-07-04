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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında 3,1 puan düştü

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 09:29:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Haziran ayında üst üste 25 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Mayıs ayında kaydedilen %56,1’e kıyasla 3,1 puan düşerek %53’e geriledi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük endeks olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Haziran seviyesi

Mayıs seviyesi

Yeni siparişler

49,2

55,1

Üretim

54,9

54,2

Bekleyen siparişler

78,5

82,2

İstihdam

53,2

58,7

Tedarikçi teslimatları

47,3

49,6

Stok

57,3

65,7

Fiyat

56

55,9

Yeni ihracat siparişleri  

50,7

52,9

İthalat

50,7

48,7

Mayıs ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; fabrikasyon metal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ve kimyasal ürünler oldu.

Söz konusu ayda kağıt ürünler, ahşap ürünler ve mobilya ve ilgili ürünler sektörleri küçülme gösterdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İmalat 

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