ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında 3,1 puan düştü

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 09:29:47 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler bu yılın Haziran ayında üst üste 25 ay büyüme gösterdi.

Aynı ayda satın alma yöneticileri endeksi, Mayıs ayında kaydedilen %56,1’e kıyasla 3,1 puan düşerek %53’e geriledi. Söz konusu seviye, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %52,4’ten bu yana kaydedilen en düşük endeks olarak kayıtlara geçti.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Haziran seviyesi Mayıs seviyesi Yeni siparişler 49,2 55,1 Üretim 54,9 54,2 Bekleyen siparişler 78,5 82,2 İstihdam 53,2 58,7 Tedarikçi teslimatları 47,3 49,6 Stok 57,3 65,7 Fiyat 56 55,9 Yeni ihracat siparişleri 50,7 52,9 İthalat 50,7 48,7

Mayıs ayında 15 imalat sektörü büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla: kıyafet, deri ve benzerleri; tekstil ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler; bilgisayar ve elektronik aletler; makine; elektrikli ekipmanlar ve bileşenleri; birincil metaller; metal olmayan madeni ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; ulaşım ekipmanları; fabrikasyon metal ürünler; çeşitli imalat ürünleri; petrol ve kömür ürünleri; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ve kimyasal ürünler oldu.

Söz konusu ayda kağıt ürünler, ahşap ürünler ve mobilya ve ilgili ürünler sektörleri küçülme gösterdi.