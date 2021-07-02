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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında 0,6 puan düştü

Cuma, 02 Temmuz 2021 09:45:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Haziran ayında üst üste on üç ay büyüme gösterdi.

Söz konusu ayda, satın alma yöneticileri endeksi, Mayıs ayında kaydedilen %61,2’ye kıyasla 0,6 puan düşerek %60,6’ya geriledi.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks

Haziran seviyesi

Mayıs seviyesi

Yeni siparişler

66

67

Üretim

60,8

58,5

Bekleyen siparişler

64,5

70,6

İstihdam

49,9

50,9

Tedarikçi teslimatları

75,1

78,8

Stok

51,1

50,8

Fiyat

92,1

88

Yeni ihracat siparişleri

56,2

55,4

İthalat

61

54

Haziran ayında, 18 imalat sektörünün tamamı büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla mobilya ve ilgili ürünler; makine; elektrikli ekipmanlar ve aksesuarları; bilgisayar ve elektronik aletler; plastik ve kauçuk ürünler; kimyasal ürünler; fabrikasyon metal ürünler; ulaşım ekipmanları; çeşitli imalat ürünleri; metal olmayan madeni ürünler; tekstil ürünleri; birincil metaller; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; kağıt ürünler; matbaa ve ilgili faaliyetler; ahşap ürünler ve petrol ve kömür ürünleri oldu. Söz konusu ayda, hiçbir sektör küçülme göstermedi.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  imalat  |  benzer haberler »


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